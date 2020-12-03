Боксёр Шведенко рассказал, чему научился у Ковалёва

Россиянин Евгений Шведенко, которому в ближайшее время предстоит поединок за титул чемпиона WBC International в первом среднем весе, рассказал, чему он научился у известного отечественного боксёра Сергея Ковалёва.

«Для каждого дела нужно созреть, вот ждал, пока бокс во мне созреет. Во многом этому поспособствовал Роман Кармазин, очень хороший человек и выдающийся боксёр. Если бы не моя поездка в США и не его помощь, то я не встретил бы тренера Эдди Крофта. В тренировочном лагере у Андре Уорда научился тому, что бокс — это в первую очередь защита, а потом всё остальное. На спаррингах у Сергея Ковалёва учился бить так, чтобы не было желания опускать руки», — приводит слова Шведенко пресс-служба «Юка Промоушен».

Спортсмен также признался, что на данный момент он не думает о своём сопернике, так как считает, что в боксе важнее знать, как действовать самому. При этом Шведенко отметил, что ему помогают готовиться хорошие спарринг-партнёры.

«Один — мастер спорта до 81 кг, второй — мастер спорта международного класса до 70 кг. Объёмы работы большие, на раскачку нет времени. К поединку за титул WBC отношусь как к простому бою. Добавить к этому нечего, скоро кулаки будут за меня говорить», — добавил Шведенко.

21 декабря Шведенко проведёт бой в Санкт-Петербурге с соотечественником Артуром Осиповым. На счету Шведенко 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. У Осипова 16 побед за карьеру, а также два поражения и одна ничья.

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