Определились все полуфиналисты чемпионата России по боксу

Короткая ссылка
Стали известны все спортсмены, которые пробились в полуфинал чемпионата России по боксу среди мужчин в Оренбурге.
Определились все полуфиналисты чемпионата России по боксу
  • Pixabay

3 декабря состоялись четвертьфинальные поединки.

В весовой категории до 49 кг в полуфиналы вышли Артыш Соян и Эдмонд Худоян, которые за выход в решающую стадию поспорят с Володей Мнацаканяном и Игорем Царегородцевым соответственно.

В весе до 57 кг Овик Оганнисян одолел Бахтовара Назирова и теперь в полуфинале встретится с Мухаммадом Шеховым. Вторую же пару составят Всеволод Шумков и Дмитрий Шиповский.

В категории до 69 кг Андрей Замковой решением судей взял верх над Алексеем Дёминым, а Шахабас Махмудов оказался сильнее Вячеслава Назарова. Теперь Замковой в 1/2 финала сразится с Алисой Шарифовым, а Махмудов — с Юрием Осиповым.

Что касается весовой категории до 81 кг, Имам Хатаев победил Ильяса Мутаева и в полуфинале встретится с Русланом Колесниковым. Во втором полуфинальном бою подерутся Шарабутдин Атаев и Андрей Косенков.

Ранее сообщалось, что определились четвертьфиналисты ЧР по боксу в весовых категориях до 63 и 69 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить