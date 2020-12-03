Определились все полуфиналисты чемпионата России по боксу

Стали известны все спортсмены, которые пробились в полуфинал чемпионата России по боксу среди мужчин в Оренбурге.

3 декабря состоялись четвертьфинальные поединки.

В весовой категории до 49 кг в полуфиналы вышли Артыш Соян и Эдмонд Худоян, которые за выход в решающую стадию поспорят с Володей Мнацаканяном и Игорем Царегородцевым соответственно.

В весе до 57 кг Овик Оганнисян одолел Бахтовара Назирова и теперь в полуфинале встретится с Мухаммадом Шеховым. Вторую же пару составят Всеволод Шумков и Дмитрий Шиповский.

В категории до 69 кг Андрей Замковой решением судей взял верх над Алексеем Дёминым, а Шахабас Махмудов оказался сильнее Вячеслава Назарова. Теперь Замковой в 1/2 финала сразится с Алисой Шарифовым, а Махмудов — с Юрием Осиповым.

Что касается весовой категории до 81 кг, Имам Хатаев победил Ильяса Мутаева и в полуфинале встретится с Русланом Колесниковым. Во втором полуфинальном бою подерутся Шарабутдин Атаев и Андрей Косенков.

Ранее сообщалось, что определились четвертьфиналисты ЧР по боксу в весовых категориях до 63 и 69 кг.