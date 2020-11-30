Определились четвертьфиналисты ЧР по боксу в весовых категориях до 63 и 69 кг

По итогам дневной сессии третьего соревновательного дня чемпионата России по боксу среди мужчин в Оренбурге определились четвертьфиналисты в весовых категориях до 63 кг и до 69 кг.

Андрей Замковой единогласным решением судей победил Хикмета Гараева в весовой категории до 69 кг. Кроме того, в данной категории в 1/4 финала вышли Шахабас Махмудов и Вадим Мусаев.

В весе до 63 кг Габил Мамедов единогласным решением судей одолел Армана Галстяна, а также Илья Попов нанёс поражение Рашиду Янгазиеву.

В весовой категории до 57 кг в 1/8 финала вышли Бахтовар Назиров, Овик Оганнисян и Эдуард Абзалимов.

Ранее стало известно, кто пропустит чемпионат России по боксу в Оренбурге.