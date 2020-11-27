Стало известно, кто пропустит чемпионат России по боксу в Оренбурге

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Федерация бокса России сообщила имена спортсменов, которые не смогут принять участие в предстоящем национальном первенстве по боксу в Оренбурге.
Стало известно, кто пропустит чемпионат России по боксу в Оренбурге
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Как сообщает пресс-служба федерации, всего для выступления на чемпионате России были зарегистрированы 309 спортсменов, которые, помимо наград, поборются за право войти в состав сборной России на Олимпиаду в Токио.

На турнире не смогут выступить мастер спорта международного класса Алексей Мазур, а также Глеб Бакши — чемпион мира 2019 года, чемпион России 2018 года, заслуженный мастер спорта.

Соревнования пройдут с 28 ноября по 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом Александра Поветкина.

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