Стало известно, кто пропустит чемпионат России по боксу в Оренбурге

Федерация бокса России сообщила имена спортсменов, которые не смогут принять участие в предстоящем национальном первенстве по боксу в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба федерации, всего для выступления на чемпионате России были зарегистрированы 309 спортсменов, которые, помимо наград, поборются за право войти в состав сборной России на Олимпиаду в Токио.

На турнире не смогут выступить мастер спорта международного класса Алексей Мазур, а также Глеб Бакши — чемпион мира 2019 года, чемпион России 2018 года, заслуженный мастер спорта.

Соревнования пройдут с 28 ноября по 5 декабря.

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