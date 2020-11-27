Лебедев рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом Поветкина

Бывший российский боксёр Денис Лебедев рассказал о состоянии тяжеловеса Александра Поветкина, который недавно переболел коронавирусом.

«Мы виделись с ним пару дней назад. Саня выглядит, скажу честно, не очень. Он похудел, я наверное сейчас больше него вешу. Скулы появились, раньше я таких не видел никогда. Хотя он бодрячком, уже выходит на зарядку. Не бегает, просто гуляет. Бодрится, хочется ему уже начать тренировки, но доктор настоял, что реабилитация очень важна. Вы не думайте, что он совсем не в форме, но болезнь его «долбанула», это правда. Но Санёк здоровый парень, с духом у него всё в порядке. Он скоро встанет в строй. Всё идёт своим чередом, но восстановление ещё не закончено. Ему ещё тренировки противопоказаны», — цитирует Лебедева «Спорт-экспресс».

Поветкин был госпитализирован с коронавирусом 3 ноября. Из-за болезни перенесли его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был состояться 21 ноября.

Ранее Дрозд назвал смешными обвинения Уайта в адрес Поветкина.