Дрозд назвал смешными обвинения Уайта в адрес Поветкина

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Бывший чемпион по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал слова британского боксёра Диллиана Уайта, который выразил сомнение, что россиянин Александр Поветкин на самом деле заболел коронавирусом перед их поединком.
Дрозд назвал смешными обвинения Уайта в адрес Поветкина
  • Reuters

«Очень неприятно. Во-первых, думаю, что Уайт должен радоваться тому, что у него возникла пауза, чтобы он ещё лучше подготовился. Во-вторых, если говорить о какой-то лжи и неправде, то это точно не об Александре Поветкине. Это настолько честный и порядочный парень, который всегда отвечает за свои слова и действия. Мне кажется, в этом никто не сомневается. Поэтому слова Уайта просто смешные. Он просто лукавит и пытается задеть соперника. Желаю Саше скорейшего и полного выздоровления», — цитирует Дрозда РИА Новости.

Поветкин должен был провести второй бой с Диллианом Уайтом в Великобритании 21 ноября, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский ответил на обвинения Уайта.

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