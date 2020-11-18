Дрозд назвал смешными обвинения Уайта в адрес Поветкина

Бывший чемпион по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал слова британского боксёра Диллиана Уайта, который выразил сомнение, что россиянин Александр Поветкин на самом деле заболел коронавирусом перед их поединком.

«Очень неприятно. Во-первых, думаю, что Уайт должен радоваться тому, что у него возникла пауза, чтобы он ещё лучше подготовился. Во-вторых, если говорить о какой-то лжи и неправде, то это точно не об Александре Поветкине. Это настолько честный и порядочный парень, который всегда отвечает за свои слова и действия. Мне кажется, в этом никто не сомневается. Поэтому слова Уайта просто смешные. Он просто лукавит и пытается задеть соперника. Желаю Саше скорейшего и полного выздоровления», — цитирует Дрозда РИА Новости.

Поветкин должен был провести второй бой с Диллианом Уайтом в Великобритании 21 ноября, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский ответил на обвинения Уайта.