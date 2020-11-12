Промоутер Поветкина ответил на обвинения Уайта

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о словах британца Диллиана Уайта заявившего, что он не верит в то, что российский боксёр Александр Поветкин заболел коронавирусной инфекцией.
Промоутер Поветкина ответил на обвинения Уайта
  • © Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

«Мнений много. Но давайте не слушать мнения, а руководствоваться фактами и принимать решения. Факты просты: у Саши был коронавирус, и мы вынуждены отложить бой. Это может случиться с любым спортсменом. Саша лежал в больнице, у нас есть на руках документы. Если у Эдди Хирна есть вопросы, я готов предоставить ему эти документы. Очевидно, нам выгоднее провести реванш после поражения Уайта как можно скорее», — приводит слова Рябинского Sky Sports.

Поветкин должен был провести второй бой с Диллианом Уайтом в Великобритании 21 ноября, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Уайт обвинил заболевшего коронавирусом Поветкина во лжи.

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