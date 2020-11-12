Британский боксёр Уайт обвинил заболевшего коронавирусом Поветкина во лжи

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Британский боксёр Диллиан Уайт заявил, что не верит в информацию о госпитализации россиянина Александра Поветкина в связи с коронавирусом.
Британский боксёр Уайт обвинил заболевшего коронавирусом Поветкина во лжи
  • РИА Новости

«Лично я не думаю, что у него COVID-19. Полагаю, ему просто потребовалось больше времени для подготовки, потому что в первом бою он получил большой урон. После поединка он много отдыхал. Хотя я даже после нокаута сразу вернулся к тренировкам», — цитирует Уайта Sky Sports.

Поветкин должен был провести второй бой с Диллианом Уайтом в Великобритании 21 ноября, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Поветкин выписан из больницы.

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