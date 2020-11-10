Заболевший коронавирусом Поветкин выписан из больницы

Российский боксёр Александр Поветкин выписан из больницы, в которой проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на команду спортсмена.

Поветкин 21 ноября в Великобритании должен был провести второй бой с Диллианом Уайтом, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее Дерек Чисора выразил готовность заменить Поветкина в бою с Уайтом.