Чисора готов заменить Поветкина в бою с Уайтом
- Reuters
Как сообщил представитель команды Чисоры, слова которого передаёт ТАСС, британец не получил серьёзных травм в бою с украинцем Александром Усиком, который прошёл 1 ноября.
Поветкин должен был провести второй бой с Уайтом 21 ноября в Великобритании, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде.
Чисора в прошлом дважды боксировал против Уайта и в обоих поединках потерпел поражение.
Ранее сообщалось, что WBC оставит за Поветкиным статус официального претендента на титул.