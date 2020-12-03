Биатлонистка Павлова о проблемах со стрельбой: спросите у Лёши Волкова

Биатлонистка Евгения Павлова после неудачи в спринте в рамках второго этапа Кубка мира затруднилась найти причины своей неудачной стрельбы.

«Откуда проблемы со стрельбой? Не знаю. Спросите у Лёши Волкова, он же тренер по стрельбе. Я не понимаю, что происходит. Уже доходит до слёз. Ничего не пытались переделывать. Просто пришла в команду, и мне стало некомфортно. Продолжаю работать. Личный тренер говорит, что всё нормально, а я отвечаю, что ничего не понимаю. Вот и всё», — заявила спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

В спринте в Контиолахти Павлова заняла 44-е место и допустила три промаха. Победу одержала шведка Ханна Эберг.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Павлова не сдержала слёз после провала в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.