Кабелла заявил, что теперь «Краснодар» намерен побороться за победу в Лиге Европы

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился эмоциями после победы над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Для меня важно, что мы продолжаем борьбу в еврокубках. Это очень хорошая новость. Теперь у «Краснодара» одна цель — побороться за победу в Лиге Европы, и нам нужно сосредоточиться на этой задаче», — цитирует Кабелла Sport24.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Виктор Классон заявил, что счастлив от первой победы «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов.