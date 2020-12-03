Кабелла заявил, что теперь «Краснодар» намерен побороться за победу в Лиге Европы

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился эмоциями после победы над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Кабелла заявил, что теперь «Краснодар» намерен побороться за победу в Лиге Европы
  • © Андрей Шрамко
  • РИА Новости

«Для меня важно, что мы продолжаем борьбу в еврокубках. Это очень хорошая новость. Теперь у «Краснодара» одна цель — побороться за победу в Лиге Европы, и нам нужно сосредоточиться на этой задаче», — цитирует Кабелла Sport24.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Виктор Классон заявил, что счастлив от первой победы «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить