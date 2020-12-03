Классон заявил, что счастлив от первой победы «Краснодара» в групповом этапе ЛЧ

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Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился эмоциями после победы над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Классон заявил, что счастлив от первой победы «Краснодара» в групповом этапе ЛЧ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Я очень рад победе в этой тяжёлой игре. Соперник был силён, однако мы смогли склонить чашу весов в свою пользу. Я счастлив в связи с первой победой «Краснодара» в Лиге чемпионов. И отдельная радость — от того, что весной мы сыграем в плей-офф Лиги Европы», — цитирует Классона Sport24.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Тина Канделаки отметила, что «Краснодар» может быть доволен собой после матча с «Ренном».

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