Канделаки: «Краснодар» может быть доволен собой после матча с «Ренном»

Короткая ссылка
Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на победу «Краснодара» над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Канделаки: «Краснодар» может быть доволен собой после матча с «Ренном»
  • AFP

«Есть первая победа российского клуба в этом европейском сезоне! «Краснодар» отлично двигался, не допустил навала на свои ворота в концовке и может, наконец, быть собой доволен», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что после таких побед начинает казаться, что для российского футбола ещё не всё потеряно.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Мурад Мусаев рассказал о причинах тяжёлого периода в «Краснодаре».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить