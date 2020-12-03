Канделаки: «Краснодар» может быть доволен собой после матча с «Ренном»

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на победу «Краснодара» над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Есть первая победа российского клуба в этом европейском сезоне! «Краснодар» отлично двигался, не допустил навала на свои ворота в концовке и может, наконец, быть собой доволен», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что после таких побед начинает казаться, что для российского футбола ещё не всё потеряно.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

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