Мусаев рассказал о причинах тяжёлого периода в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов назвал причины тяжёлого периода в его команде.

«Я знаю причину сложного периода в команде. Это и травмы, и болезни, и физическое состояние, которое было тяжело подтянуть, когда не было сборов», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Он также отметил, что краснодарцы играют по две встречи в неделю, хотя в клубе нет по два футболиста на каждую позицию. Кроме того, по его мнению, «Краснодар» немного поздно совершил свои трансферы.

«Важно в такие периоды всё внимание уделить своей работе, заниматься собой, а не отвлекаться на другие вещи», — добавил Мусаев.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Мусаев заявил, что победа над «Ренном» была добыта для болельщиков «Краснодара».