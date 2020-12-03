Мусаев рассказал о причинах тяжёлого периода в «Краснодаре»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов назвал причины тяжёлого периода в его команде.
Мусаев рассказал о причинах тяжёлого периода в «Краснодаре»
  • Reuters

«Я знаю причину сложного периода в команде. Это и травмы, и болезни, и физическое состояние, которое было тяжело подтянуть, когда не было сборов», — цитирует Мусаева «Чемпионат»

Он также отметил, что краснодарцы играют по две встречи в неделю, хотя в клубе нет по два футболиста на каждую позицию. Кроме того, по его мнению, «Краснодар» немного поздно совершил свои трансферы.

«Важно в такие периоды всё внимание уделить своей работе, заниматься собой, а не отвлекаться на другие вещи», — добавил Мусаев.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Мусаев заявил, что победа над «Ренном» была добыта для болельщиков «Краснодара».

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