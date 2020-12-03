Мусаев о матче с «Ренном»: эта победа для болельщиков «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Эта победа для наших болельщиков, которые в трудную минуту всегда с нами. Сегодня была фантастическая поддержка трибун», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

По его словам, команда находилась в достаточно сложном положении из-за травм многих игроков, но в прошедшем матче удалось подобрать практически оптимальный состав.

«Мы смогли нейтрализовать стороны соперника, создали много подходов к воротам, когда нужно было забивать. Во втором тайме моментов было меньше, но мы всё-таки смогли забить. Ребята провели хороший матч и довели его до победы», — добавил специалист.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Александр Мостовой выразил мнение, что в победе «Краснодара» нет ничего героического.