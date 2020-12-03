Мостовой считает, что в победе «Краснодара» нет ничего героического

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Слава богу, первая победа за много-много матчей. Ничего героического в этом нет, конечно. Не сказал бы, что по игре «Краснодар» превзошёл «Ренн». Это больше похоже на ничейный матч. Может быть, «Краснодару» было больше нужно. И болельщиков собралось немало в такое время, кричали, шумели, гнали вперёд. После такой серии без побед когда-то это должно было случиться», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Берг признан лучшим игроком матча с «Ренном».