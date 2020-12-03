Экс-футболист «Зенита» Ломбертс высказался о поражении от «Брюгге»

Бывший бельгийский защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал поражение команды в матче с «Брюгге».

«Думаю, сейчас такой момент, когда «Зенит» в Лиге чемпионов не выглядит сильной командой. Во всяком случае, судя по тому, что я вижу и видел сегодня. Не думаю, что дело в тактике. Вообще, сейчас мне легче всего было бы сказать, что «Зенит» в мои времена был сильнее. Но сравнивать в принципе не очень корректно с моей стороны. Не люблю это делать», — приводит слова Ломбертса «Матч ТВ».

По его мнению, бельгийская команда действовала быстрее, удачнее выходила в контратаки и в целом лучше выглядела как команда. Он отметил, что на «Зенит» может влиять ситуация с коронавирусом, но она также влияет и на «Брюгге», притом что у команды из Брюсселя куда меньший бюджет.

«Если «Зенит» не может ни разу в двух матчах обыграть «Брюгге», это плохо как для команды, так и в целом для российского футбола», —сказал Ломбертс.

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее Михаил Боярский признался, что не считает Сергея Семака виновником вылета «Зенита» из еврокубков.