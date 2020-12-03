Боярский не считает Семака виновником вылета «Зенита» из еврокубков

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет команды из еврокубков после поражения от «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

«Обидно, что проиграли с таким счётом. «Зенит» в последнее время не радует, но я не сказал бы, что это позор. Просто большая неудача. Я не переживаю по поводу вылета «Зенита» из еврокубков. Полностью перехожу на боление внутри нашей страны. До уровня европейских команд мы ещё не доросли. Нужно копить силы — и не только «Зениту», но и всем остальным», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Также известный артист выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не является виновником вылета команды из еврокубков.

«Не думаю, что вылет из еврокубков — вина Семака. Это футбол. «Брюгге» просто сильнее. Нужно поблагодарить их, что они хорошо подготовились. А «Зенит» остался на месте. Мало сил у команды», — считает Боярский.

После пяти туров «Зенит» занимает последнее место в своей группе и потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

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