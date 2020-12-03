Валуев считает, что российскому футболу необходима реформа

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение «Зенита» (0:3) от «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, а также высказался на тему необходимости реформ в отечественном футболе.
Валуев считает, что российскому футболу необходима реформа
  • globallookpress.com

«Я и предполагал, что «Зенит» проиграет. Наш футбол не на высоте, а определение дна — абстрактное. Когда ты думаешь, что это дно, то это не так. Дно может быть двойным. Отсутствие конкуренции порождает отсутствие результата и мотивации. Сколько наших футболистов играет в Европе? Вот и ответ, это показатель уровня российского футбола. Да, в реформе российского футбола есть смысл. Я разговаривал с Газзаевым на эту тему. У нас есть необходимость в системе от нижнего звена. Глобальная проблема нашего футбола в том, что в нём вертятся огромные деньги, а результат отсутствует. Другие виды спорта просто мечтают о подобных финансовых вложениях, при этом они дают результат. Это комплексная история, которая начинается с детского футбола», — цитирует Валуева Sport24.

После поражения от «Брюгге» «Зенит» потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Ранее Петржела порассуждал о проблемах «Зенита» при Семаке.

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