Головин приступил к тренировкам в общей группе игроков «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в общую группу игроков французского клуба.
Головин приступил к тренировкам в общей группе игроков «Монако»
  • © официальный сайт ФК «Монако»

В Twitter-аккаунте монегасков было опубликовано видео, на котором Головин участвует в тренировочном процессе вместе с остальными футболистами.

24-летний футболист надорвал заднюю поверхность бедра в конце августа в матче Лиги 1 с «Метцем». В этом сезоне он успел сыграть два матча, сделав одну голевую передачу.

Ранее «Монако» обыграло «Ним» и поднялось на третье место в Лиге 1.

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