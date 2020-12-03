Головин приступил к тренировкам в общей группе игроков «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в общую группу игроков французского клуба.

В Twitter-аккаунте монегасков было опубликовано видео, на котором Головин участвует в тренировочном процессе вместе с остальными футболистами.

24-летний футболист надорвал заднюю поверхность бедра в конце августа в матче Лиги 1 с «Метцем». В этом сезоне он успел сыграть два матча, сделав одну голевую передачу.

Ранее «Монако» обыграло «Ним» и поднялось на третье место в Лиге 1.