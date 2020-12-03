Головин приступил к тренировкам в общей группе игроков «Монако»
- © официальный сайт ФК «Монако»
В Twitter-аккаунте монегасков было опубликовано видео, на котором Головин участвует в тренировочном процессе вместе с остальными футболистами.
24-летний футболист надорвал заднюю поверхность бедра в конце августа в матче Лиги 1 с «Метцем». В этом сезоне он успел сыграть два матча, сделав одну голевую передачу.
Ранее «Монако» обыграло «Ним» и поднялось на третье место в Лиге 1.
🔛⚽️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 3, 2020
📍 𝙲𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚍'𝙴𝚗𝚝𝚛𝚊𝚒𝚗𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝 𝙻𝚊 𝚃𝚞𝚛𝚋𝚒𝚎
𝐉-𝟑 #LOSCASM 💥 pic.twitter.com/iztPqVHkgb