В «Тамбове» рассказали о тяжёлой ситуации в клубе перед матчем со «Спартаком»

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, при каком условии команда сыграет со «Спартаком» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги сильнейшим составом.

«Команда точно выйдет на матч. Это 100%. В каком составе — непонятно. Ещё есть сегодня день и завтра. Мы ждём, что с нами на связь выйдут руководители региона. Если власти не выйдут на связь, то те ребята, которые в команде ещё с прошлого сезона, на матч со «Спартаком» не выйдут», — цитирует Худякова Sport24.

Он отметил, что обязательства не были выполнены со стороны властей региона в отношении всей команды. При этом он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие в матче со «Спартаком» ветеранов команды, состав на игру набирается. Кроме того, он сказал, что на матч полетит весь коллектив.

«Я как руководитель делаю всё, чтобы вышла вся команда. Мы с ребятами каждый день общаемся. Но я их тоже понимаю. Они делают всё, чтобы на нас обратили внимание. Я не понимаю, почему ещё никто не вышел на связь. Мы провели шикарный прошлый сезон. С таким составом и бюджетом сохранили место в РПЛ, выполнили задачу. Так что их можно понять», — сказал Худяков.

Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» состоится 5 декабря в Москве.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает 14-е место в таблице, имея 12 очков. Недавно в клубе сообщили о финансовых проблемах в команде. В итоге некоторые игроки «Тамбова» намерены бойкотировать матч со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что в Мордовии готовы рассмотреть возможный переезд «Тамбова» в Саранск.