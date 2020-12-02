В Мордовии готовы рассмотреть возможный переезд «Тамбова» в Саранск

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Министр спорта Республики Мордовия Александр Савилов высказался о возможном переезде футбольного клуба «Тамбов» в Саранск.
В Мордовии готовы рассмотреть возможный переезд «Тамбова» в Саранск
  • © ФК «Тамбов»

«К нам никто с такими предложениями не обращался. Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион. Читали новости про их возможный переезд, но реальность такова, что со стороны клуба таких предложений в наш адрес не поступало. Поэтому разговоры преждевременны. Будет предложение — будем разговаривать», — цитируют Савилова «Известия».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает 14-е место в таблице, имея 12 очков. Недавно в клубе сообщили о финансовых проблемах в команде.

Ранее Адесойе Ойеволе заявил, что «Тамбов» находится на грани катастрофы.

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