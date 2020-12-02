Ойеволе заявил, что «Тамбов» находится на грани катастрофы

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Игрок «Тамбова» Адесойе Ойеволе рассказал о положении дел в клубе перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» в Москве.
Ойеволе заявил, что «Тамбов» находится на грани катастрофы
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Футболист подтвердил наличие в команде серьёзных финансовых проблем. При этом к сезону игроки готовились с мыслью, что их не оставят без средств.

«Руководство «Тамбова» усиливало команду, подписывало игроков. А оказалось, что денег не будет. В итоге сейчас клуб на грани катастрофы, а футболисты в открытую говорят, что в знак протеста могут не выйти на ближайший матч», — приводят слова Ойеволе «Известия».

Ранее сообщалось, что гендиректор «Тамбова» рассказала о затратах на проведение матчей в Саранске.

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