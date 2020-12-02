Гендиректор «Тамбова» рассказала о затратах на проведение матчей в Саранске

Генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова высказалась о необходимости переезда в другой город.

«В среднем сейчас один матч в Саранске нам обходится в 3 млн рублей. За стадион «Спартак» в Тамбове мы в ФНЛ платили 120 тыс. рублей. И в РПЛ вряд ли бы сумма была более 300 тыс. рублей», — цитируют Коновалову «Известия».

Однако гендиректор клуба добавила, что стадион в Тамбове ещё не начали реконструировать, в связи с чем становится вопрос о переезде команды в другой город и ребрендинге клуба.

«Стадион в Тамбове ещё не начинали реконструировать — соответственно, глупо ожидать, что его успеют привести в надлежащее состояние до Нового года, даже если с завтрашнего дня начнутся работы. Вряд ли РФС и РПЛ дадут отсрочку. Они и так уже много раз шли нам навстречу и входили в положение. Выход лишь один: переезд в другой город. Юридически возможность есть. Мы меняем название, юридический адрес, предварительно подав документы во все налоговые органы. За зимний перерыв в РПЛ это вполне по силам сделать. Но определяться нужно очень оперативно», — добавила Коновалова.

По итогам 16 туров РПЛ «Тамбов» занимает 14-е место в таблице, имея 12 очков.

Ранее гендиректор «Тамбова» заявила, что только переезд может оставить клуб в РПЛ.