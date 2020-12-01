Гендиректор «Тамбова»: только переезд может оставить клуб в РПЛ

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о финансовых трудностях в клубе.

Из-за задолженностей по зарплате ряд футболистов «Тамбова» не намерены выходить на матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком», который должен пройти 5 декабря.

«Ребята настроены очень серьёзно. У нас пока нет решения относительно того, будет матч со «Спартаком» или нет. Но мы постараемся найти какой-то компромисс, надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует Коновалову «Матч ТВ».

По её словам, с руководством Тамбовской области перед началом сезона были достигнуты договорённости о финансировании и сроках выплат задолженностей, но ничего не было выполнено, в связи с чем ситуация в клубе оценивается как тяжёлая.

«Переезд в другой город? Другого выхода для команды я не вижу. Клуб РПЛ не может существовать в Тамбове, тут даже нет стадиона. Такого, который отвечал бы регламенту. Только переезд может оставить команду в элите. На протяжении почти двух лет, что стадион стали реконструировать, визуально ничего не происходит», — добавила Коновалова.

Ранее спортивный директор «Тамбова» признался, что в клубе нет позитивных изменений по зарплате.