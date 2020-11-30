Спортивный директор «Тамбова» признался, что в клубе нет позитивных изменений по зарплате

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос, изменилась ли финансовая ситуация в клубе.

«Пока никаких подвижек с выплатами нет. Мы уже говорили с РПЛ, они пытаются нам как-то помочь, но финансовой помощи они оказать нам не могут. Только если есть какие-то рычаги у Сергея Геннадьевича Прядкина в отношении губернатора. Мы на это надеемся, ждём ответа», — цитирует Худякова Sport24.

Из-за задолженностей по зарплате ряд футболистов «Тамбова» не выйдут на матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что дубль Жамалетдинова помог «Уфе» разгромить «Тамбов» в 16-м туре РПЛ.