Спортивный директор «Тамбова» признался, что в клубе нет позитивных изменений по зарплате

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос, изменилась ли финансовая ситуация в клубе.
Спортивный директор «Тамбова» признался, что в клубе нет позитивных изменений по зарплате
  • © официальный сайт футбольного клуба «Тамбов»

«Пока никаких подвижек с выплатами нет. Мы уже говорили с РПЛ, они пытаются нам как-то помочь, но финансовой помощи они оказать нам не могут. Только если есть какие-то рычаги у Сергея Геннадьевича Прядкина в отношении губернатора. Мы на это надеемся, ждём ответа», — цитирует Худякова Sport24.

Из-за задолженностей по зарплате ряд футболистов «Тамбова» не выйдут на матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что дубль Жамалетдинова помог «Уфе» разгромить «Тамбов» в 16-м туре РПЛ.

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