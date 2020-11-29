Дубль Жамалетдинова помог «Уфе» разгромить «Тамбов» в 16-м туре РПЛ

«Уфа» на своём поле одержала крупную победу над «Тамбовом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Тимур Жамалетдинов, отметившись голами на 10-й и 54-й минутах, а также по разу отличились Владислав Камилов в компенсированное к первому тайму время и Филип Мрзляк на 79-й минуте.

На 37-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко, а на 74-й игрок «Тамбова» Валерий Чуперка не смог реализовать 11-метровый.

Уфимцы также получили шанс на пенальти, но Комнен Андрич не сумел переиграть Сергея Рыжикова.

Таким образом, «Уфа» прервала 13-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Команда из Башкортостана набрала 10 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Тамбов» с 12 очками находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Урал» на последних минутах вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ.