«Урал» на последних минутах вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» на своём поле обыграл «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 86-й минуте забил Алексей Евсеев.

В компенсированное к первому тайму время был удалён игрок гостей Сергей Терехов. Таким образом, «Сочи» провёл вторую половину игры в меньшинстве.

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 24 очками в активе находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в чемпионате России.