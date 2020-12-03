Брат Крыховяка подтвердил заболевание коронавирусом у полузащитника «Локомотива»

Брат польского полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка Кшишек рассказал о самочувствии футболиста.

«Действительно, Гжегож сейчас болен. Но мой брат — очень сильный человек. Он пытается вернуться на поле как можно скорее. Это единственное, с чем сейчас связанны его мысли», — цитирует Кшишека Крыховяка «Спорт-Экспресс».

Гжегож Крыховяк пропустил пятый тур группового турнира Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом» (1:3). Московский клуб лишился шансов подняться с четвертого места в своём квартете.

Ранее «Локомотив» сообщил о сомнительных результатах тестов на COVID-19 у двух футболистов.