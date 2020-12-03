Жиру стал самым возрастным автором покера в новейшей истории ЛЧ

В матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей» (4:0) форварду лондонского «Челси» Оливье Жиру покорилось уникальное достижение.

Автором всех четырёх голов в этом матче стал нападающий Оливье Жиру. На момент встречи ему было 34 года и 63 дня. Француз стал самым возрастным игроком, которому удалось оформить покер в матче Лиги чемпионов с момента реорганизации турнира в 1992 году.

Если же учитывать всю историю турнира, который был впервые проведён в 1955 году и получил название «Кубок европейских чемпионов», то Жиру стал вторым возрастным автором покера. Лидером является легендарный форвард мадридского «Реала» Ференц Пушкаш, который установил рекорд в 1965 году в возрасте 38 лет и 173 дней.

Ранее сообщалось, что покер Жиру принёс «Челси» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.