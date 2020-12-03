Губерниев: особого желания у игроков «Зенита» не видно

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями об игре петербургского «Зенита» в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (0:3),

«Зенит» и до этого проваливался в Европе, но так плох он прежде не был. Даже не по результату — по игре. Её просто нет. Да и желания особого у футболистов клуба не видно. Не видно было причём как при 0:0, так и при 0:3. Если не «заводит» Лига чемпионов, то нужно что-то менять» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

После пятого тура «Зенит», набрав одно очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» идёт на третьем месте, имея семь пунктов.

Ранее Канделаки отреагировала на поражение «Зенита» от «Брюгге».