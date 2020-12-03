Канделаки отреагировала на поражение «Зенита» от «Брюгге»
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«Сложно комментировать такой результат, потому что пеплом посыпать голову не получается (пепла уже не осталось)», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
При этом она выразила уверенность, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделает выводы из всей европейской кампании своей команды.
«Так что надо выигрывать чемпионат и уже в следующем году доказывать, что мы можем доставлять радость болельщикам на фоне лучших команд Европы», — добавила Канделаки.
«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.
Ранее Владимир Быстров поделился мнением о критике в адрес Семака.