Быстров поделился мнением о критике в адрес тренера «Зенита» Семака

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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров после поражения от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов прокомментировал критику в адрес главного тренера петербургской команды Сергея Семака.
Быстров поделился мнением о критике в адрес тренера «Зенита» Семака
  • РИА Новости

«Здесь нечего говорить. У него на поле выходят игроки, которые должны показывать результат, но они этого не делают. Если они не показывают результат, который должны, что можно ждать от Семака? Ничего», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее Быстров высказался о выступлении иностранных игроков «Зенита» в Лиге чемпионов.

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