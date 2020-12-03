Быстров поделился мнением о критике в адрес тренера «Зенита» Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров после поражения от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов прокомментировал критику в адрес главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

«Здесь нечего говорить. У него на поле выходят игроки, которые должны показывать результат, но они этого не делают. Если они не показывают результат, который должны, что можно ждать от Семака? Ничего», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее Быстров высказался о выступлении иностранных игроков «Зенита» в Лиге чемпионов.