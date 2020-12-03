Быстров высказался о выступлении иностранных игроков «Зенита» в Лиге чемпионов
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«Мне было интересно, как себя проявят на этом уровне люди, купленные в «Зенит». Они должны помогать, но на уровне Лиги чемпионов они смотрятся никак», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что раньше легионеры также приходили в команду за большие деньги, но демонстрировали высокий уровень игры, а сейчас он не видит ничего подобного.
«Малком был взят на роль лидера, но просто ходит по полю. Вендел, взятый для усиления в Лиге чемпионов, сидит на диване и смотрит футбол», — добавил Быстров.
«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.
Ранее защитник «Зенита» Данила Прохин выразил мнение, что в матче с «Брюгге» у команды всё шло хорошо до эпизода с голом.