Футболист «Зенита» Прохин о поражении от «Брюгге»: всё хорошо было до гола

Защитник петербургского «Зенита» Данила Прохин поделился эмоциями после поражения команды от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Ничего не чувствую, расстройство и всё. Не знаю, всё хорошо было до эпизода с голом. Какая-то простая ошибка. Будем разбирать и смотреть. Конечно, в Лиге чемпионов больше устаёшь, а за каждую ошибку могут наказать», — сказал Прохин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой назвал обидным поражение от «Брюгге».