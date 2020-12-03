Футболист «Зенита» Прохин о поражении от «Брюгге»: всё хорошо было до гола

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» Данила Прохин поделился эмоциями после поражения команды от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футболист «Зенита» Прохин о поражении от «Брюгге»: всё хорошо было до гола
  • globallookpress.com

«Ничего не чувствую, расстройство и всё. Не знаю, всё хорошо было до эпизода с голом. Какая-то простая ошибка. Будем разбирать и смотреть. Конечно, в Лиге чемпионов больше устаёшь, а за каждую ошибку могут наказать», — сказал Прохин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой назвал обидным поражение от «Брюгге».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить