Футболист «Зенита» Мостовой назвал обидным поражение от «Брюгге»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после поражения команды от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Обидное поражение. «Брюгге» несильно изменился после нашего первого матча в Питере. Гол пропустили в первом тайме. Неплохо начали второй тайм, потом пенальти непонятный, который переломил ход встречи», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

При этом, по его словам, после этого розыгрыша ЛЧ он понял, что на самом деле в турнире подобного уровня со всеми можно играть и никого не бояться.

«Ничего здесь сверхъестественного не было», — добавил игрок.

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее Сергей Семак выразил мнение, что на «Зенит» в матче с «Брюгге» сильно повлиял пенальти.