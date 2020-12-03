Футболист «Зенита» Мостовой назвал обидным поражение от «Брюгге»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после поражения команды от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футболист «Зенита» Мостовой назвал обидным поражение от «Брюгге»
  • РИА Новости
  • © Курт Десплентер

«Обидное поражение. «Брюгге» несильно изменился после нашего первого матча в Питере. Гол пропустили в первом тайме. Неплохо начали второй тайм, потом пенальти непонятный, который переломил ход встречи», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

При этом, по его словам, после этого розыгрыша ЛЧ он понял, что на самом деле в турнире подобного уровня со всеми можно играть и никого не бояться.

«Ничего здесь сверхъестественного не было», — добавил игрок.

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее Сергей Семак выразил мнение, что на «Зенит» в матче с «Брюгге» сильно повлиял пенальти.

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