Семак считает, что на «Зенит» в матче с «Брюгге» сильно повлиял пенальти

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Семак считает, что на «Зенит» в матче с «Брюгге» сильно повлиял пенальти
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«Нужно было играть активно, агрессивно в атаке. Остроты, к сожалению, было немного. Игра шла без особых моментов до гола в наших воротах. Думаю, пенальти опять нас подкосил. Это стало переломным моментом. После этого момента было сложно развернуть игру», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». 

Он отметил, что на данный момент главное для команды — восстановиться физически. По его мнению, лидерам ещё нужно набрать форму, учитывая большое количество травм. Кроме того, он добавил, что у него в последних матчах был небольшой выбор игроков.

«С одной стороны, тяжело, с другой — шанс для молодёжи. Это наше будущее, они должны набирать, прибавлять, пробовать себя», — сказал специалист.

«Брюгге» набрал семь очков и продолжает занимать третье место в группе F. «Зенит» с одним очком в активе находится на последней позиции в квартете.

Ранее сообщалось, что «Зенит» крупно проиграл «Брюгге» в ЛЧ и потерял шансы на выход в Лигу Европы.

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