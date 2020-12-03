Семак: вопрос об отставке с поста главного тренера «Зенита» — не ко мне

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о своей отставке после поражения от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Семак: вопрос об отставке с поста главного тренера «Зенита» — не ко мне
  • globallookpress.com

«Это вопрос не ко мне. Нужно руководителям задавать вопросы такого плана. А моё дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Для меня, как для российского тренера, выступающего в Европе, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, перед клубом стоит задача выиграть чемпионат России и каждый год выступать в Лиге чемпионов. Он отметил, что для стабильной игры в Европе нужно построить сильную команду.

«Это самое важное. В этом году были сложности, но, надеюсь, в будущем будет легче», — добавил Семак.

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее Тина Канделаки отреагировала на поражение «Зенита» от «Брюгге».

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