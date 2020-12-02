Один хоккеист «Салавата» сдал положительный тест на COVID-19 перед матчем с «Йокеритом»

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Александр Курносов высказался об инциденте с недопуском игроков команды к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом».

«Два дня назад в муниципальном районе Хельсинки был принят какой-то новый закон о том, что люди, которые не болели коронавирусом, и те, у кого титр антител в крови после контакта с заболевшими меньше определённой нормы, должны уходить на карантин, им запрещён контакт с другими людьми. Мы не были оповещены об этом. По прилёте в Хельсинки сдали все тесты, у одного человека был предварительно положительный тест на COVID-19, и он сразу был изолирован от команды», — цитирует Курносова РИА Новости.

Он также выразил надежду, что сдавший положительный тест игрок сможет вернуться домой вместе с командой.

Напомним, что к матчу не были допущены шесть хоккеистов ХК «Салават Юлаев». Муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры в отношении «клуба из Башкортостана». К матчу были допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» на выезде уступил «Йокериту» в матче КХЛ.