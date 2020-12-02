«Салават Юлаев» на выезде уступил «Йокериту» в матче КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» на выезде уступил «Йокериту» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Хельсинки и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе местной команды отличились Ииро Пакаринен, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила. У гостей единственную шайбу забросил Евгений Лисовец.

Напомним, что к матчу не были допущены шесть хоккеистов ХК «Салават Юлаев». Муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры в отношении «клуба из Башкортостана». К матчу были допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

Ранее Андрей Назаров раскритиковал власти Хельсинки из-за ситуации с хоккеистами «Салават Юлаев».

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