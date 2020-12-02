«Салават Юлаев» на выезде уступил «Йокериту» в матче КХЛ
- @Jokerit_RU
Встреча прошла в Хельсинки и завершилась в пользу хозяев — 3:1.
В составе местной команды отличились Ииро Пакаринен, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила. У гостей единственную шайбу забросил Евгений Лисовец.
Напомним, что к матчу не были допущены шесть хоккеистов ХК «Салават Юлаев». Муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры в отношении «клуба из Башкортостана». К матчу были допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.
Ранее Андрей Назаров раскритиковал власти Хельсинки из-за ситуации с хоккеистами «Салават Юлаев».