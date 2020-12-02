Назаров раскритиковал власти Хельсинки из-за ситуации с хоккеистами «Салавата Юлаева»

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Известный российский тренер Андрей Назаров высказался по поводу недопуска нескольких игроков уфимского «Салавата Юлаева» к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом».
Назаров раскритиковал власти Хельсинки из-за ситуации с хоккеистами «Салавата Юлаева»
  • РИА Новости

«Если честно, всё происходящее просто поражает. Считаю, что власти Хельсинки подобными действиями пытаются спровоцировать международный скандал. Это недопустимо», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, в подобной ситуации нарушаются спортивный и соревновательный принципы.

«Представьте, если «Йокерит» прилетит на выезд в Хабаровск, а, скажем, десять человек из клуба не пустят в город? КХЛ должна серьёзно разобраться в демарше финнов. Это бардак, такого в нашем чемпионате быть не должно», — добавил Назаров.

Ранее сообщалось, что шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не были допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки. Муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры в отношении «Салавата Юлаева». К матчу были допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

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