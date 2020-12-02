Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не были допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки

Игроки уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семёнов, Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников не были допущены на территорию арены в Хельсинки на матч с «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры в отношении «Салавата Юлаева». К матчу были допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

При этом в коллективе из Башкортостана не получали никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА уступил «Йокериту» в серии буллитов в матче КХЛ.