Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не были допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Отмечается, что муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры в отношении «Салавата Юлаева». К матчу были допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.
При этом в коллективе из Башкортостана не получали никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ.
Ранее сообщалось, что СКА уступил «Йокериту» в серии буллитов в матче КХЛ.