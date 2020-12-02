СМИ назвали причину отсутствия Дзюбы в заявке «Зенита» на матч с «Брюгге»
- globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард почувствовал дискомфорт в области уже ранее травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.
Изначально тренерский штаб российской команды думал взять Дзюбу на матч, но впоследствии было принято решение оставить игрока в Санкт-Петербурге.
Встреча между «Брюгге» и «Зенитом» пройдёт 2 декабря в Брюсселе. Начало — 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» огласил состав на матч с «Брюгге».