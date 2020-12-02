СМИ назвали причину отсутствия Дзюбы в заявке «Зенита» на матч с «Брюгге»

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Cтала известна причина отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в заявке петербургского «Зенита» на матч пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».
СМИ назвали причину отсутствия Дзюбы в заявке «Зенита» на матч с «Брюгге»
  • globallookpress.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард почувствовал дискомфорт в области уже ранее травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.

Изначально тренерский штаб российской команды думал взять Дзюбу на матч, но впоследствии было принято решение оставить игрока в Санкт-Петербурге.

Встреча между «Брюгге» и «Зенитом» пройдёт 2 декабря в Брюсселе. Начало — 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» огласил состав на матч с «Брюгге».

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