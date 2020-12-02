«Зенит» огласил состав на матч с «Брюгге», Дзюбы нет в заявке

Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с бельгийским «Брюгге» в рамках пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Данила Прохин, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Малком.

При этом капитана команды Артёма Дзюбы нет в заявке, хотя он готовился к игре вместе с остальными футболистами клуба.

Встреча пройдёт 2 декабря в Брюсселе. Начало — 23:00 мск.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что «Брюгге» ничего собой не представляет.