Бывший футболист сборной Марокко умер в Турции на 32-м году жизни

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Бывший защитник сборной Марокко по футболу Мохамед Абархун скончался в Турции в возрасте 31 года.
Бывший футболист сборной Марокко умер в Турции на 32-м году жизни
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Об этом сообщил Twitter-аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА). В 2017—2019 годах спортсмен выступал за португальский «Морейренсе», а его последним клубом был турецкий «Ризеспор».

Перед матчем чемпионата Турции с «Трабзонспором» в феврале 2020 года Абархун почувствовал себя плохо. Ему диагностировали рак желудка. После этого игрок покинул команду, но продолжал получать финансовую помощь от «Ризеспора».

В октябре Абархун объявил об улучшении своего состояния и выразил намерение вернуться в футбол.

Ранее сообщалось, что вскрытие определило точную причину смерти Диего Марадоны.

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