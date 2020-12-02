Нурмагомедов: у нас с Уайтом много тем, чтобы обсудить и поразмышлять
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«Я не встречался с Даной Уайтом. В последний раз видел его после своего боя, мы пообщались минут пять. Общения о возобновлении карьеры не было, ведь прошло всего минут 40 после поединка. Когда в январе будут драться Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов, мы с ним увидимся и пообщаемся. У нас много тем, чтобы обсудить и поразмышлять», — рассказал Нурмагомедов.
Российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFС 254.
Ранее Нурмагомедов заявил, что спортивного интереса в возобновлении карьеры он не видит.