Нурмагомедов: у нас с Уайтом много тем, чтобы обсудить и поразмышлять

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не встречался с президентом организации Даной Уайтом.
Нурмагомедов: у нас с Уайтом много тем, чтобы обсудить и поразмышлять
  • © Stephen McCarthy / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Я не встречался с Даной Уайтом. В последний раз видел его после своего боя, мы пообщались минут пять. Общения о возобновлении карьеры не было, ведь прошло всего минут 40 после поединка. Когда в январе будут драться Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов, мы с ним увидимся и пообщаемся. У нас много тем, чтобы обсудить и поразмышлять», — рассказал Нурмагомедов.

Российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFС 254.

Ранее Нурмагомедов заявил, что спортивного интереса в возобновлении карьеры он не видит.

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