Муж Сориной отреагировал на обвинения в применении допинга его супругой

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, прокомментировал статью шведского издания, в которой высказывались сомнения насчёт того, что спортсменка сумела стать серебряной призёркой мини-тура в Руке (Финляндия) без употребления допинга.

«На самом деле это нас сильно повеселило. Если говорить о допинге, то за него можно принять и ребёнка, который каким-то образом может придать дополнительную энергию. С одной стороны, это смешно, а с другой — эта непрофессиональная статья разлетелась по интернету, многих любителей спорта это может оттолкнуть от лыжных гонок. Подобное негативно сказывается на популяризации лыжных гонок и спорта в целом. Ведь наша задача — чтобы молодое поколение тянулось к физической активности и спорту, а такие статьи только мешают. Хотелось бы обратиться к руководителям этих изданий: как они позволяют своим сотрудникам печатать такое? Мне кажется, что это не очень правильно», — цитирует Сорина РИА Новости.

Татьяна Сорина финишировала второй в гонке преследования на 12 км в рамках этапа Кубка мира.

Ранее шведский журналист заявил, что не обвинял лыжницу Сорину в применении допинга.