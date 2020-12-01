Шведский журналист заявил, что не обвинял лыжницу Сорину в применении допинга

Шведский журналист Людвиг Хольмберг прокомментировал свои высказывания относительно российской лыжницы Татьяны Сориной после того, как она заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.

«Я принял решение написать эту колонку, потому что про Сорину в Руке было много разговоров. Люди говорили у неё за спиной. И у них были подозрения. Я хотел описать ситуацию, к которой мы пришли: сейчас невозможно добиться в спорте большого неожиданного прогресса без того, чтобы тебе не задавали вопросов», — приводит слова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что антидопинговая система всё ещё не так эффективна, как бы того хотелось, а из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции количество внесоревновательных тестов уменьшилось.

«Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, ещё и учитывая всю ситуацию с антидопингом. Я тоже испытываю подозрения. Но, как я и написал в своём материале: я действительно надеюсь, что она чистая. Я ведь просто пытался описать неполадки системы и использовал Сорину как пример. Потому что она действительно привлекла в Руке много внимания», — добавил журналист.

Татьяна Сорина заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке, проиграв лишь норвежке Терезе Йохауг.

Ранее Максим Вылегжанин выразил мнение, что Сориной нужно доказывать, что успех в Руке не был случайностью.