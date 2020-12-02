Гилерме считает, что «Локомотиву» не хватило концентрации в матче ЛЧ с «Зальцбургом»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал поражение команды от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Сам не понимаю, почему так плохо сыграли. Не хватило концентрации. Мы внутри команды понимали, насколько это важный для нас матч. Такие ошибки в Лиге чемпионов недопустимы», — приводит слова Гилерме «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что, по мнению Марко Николича, «Локомотив» показал характер во втором тайме матча с «Зальцбургом».